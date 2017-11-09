Sete anuncia primeiros jogadores para o Campeonato Estadual 2018

Futebol
Elenco deve começar treinos em dezembro e terá espaço para avaliação de atletas locais
O Sete de Dourados já definiu que Márcio Santos, ex-jogador do clube e técnico nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, seguirá no comando técnico para o Campeonato Estadual de 2018, junto com a Comissão Técnica permanente que já trabalha com as categorias de base. Agora o clube está na fase de montagem do elenco que deve, segundo a programação, se apresentar no início de dezembro para a pré-temporada.
Nesta quinta-feira (9), o gestor do clube, Tony Montalvão, confirmou os primeiros jogadores confirmados para a próxima temporada. Inicialmente, os jogadores contratados são àqueles que já estavam no grupo deste ano. O dirigente já havia adiantado em entrevistas para as emissoras de Dourados que cinco ou seis retornariam em 2018.
De acordo com o gestor, retornam o volante Peu, campeão pelo Sete em 2016 e que já havia disputado a Série D do Brasileiro este ano. Outro que disputou a competição nacional e volta é o lateral Léo Félix. Dos jogadores que estavam no clube desde o início da temporada estão confirmados o volante Rafael Primo e o meia Gustavo Rosolem. O goleiro Anderson Ecker, que estava no elenco para o Estadual, também está no grupo.
Nesta primeira lista, a novidade é o zagueiro Jhonatan, que defendeu o Sete em 2013 e volta à Dourados após defender outros clubes no Estado, como o Naviraiense, Corumbaense e o Águia Negra em 2016.
Outros jogadores, que faziam parte do interesse para que seguissem no Sete, vão defender outros clubes em 2018. O goleiro Wendell foi contratado pelo Ceilândia-DF e o lateral esquerdo Jô vai disputar a Série A3 do Campeonato Paulista pelo Olímpia FC.
Testes
Entre àqueles que iniciam os treinos, oito jogadores locais que disputam competições amadoras serão observados pela Comissão Técnica e podem, de acordo com o desempenho, serem efetivados. “Vamos fazer o possível para abrir espaço e dar oportunidades à jogadores da região que estão se destacando em diversas competições e merecem uma oportunidade no futebol profissional”, avisa Tony.
O Campeonato Estadual começa no dia 17 de janeiro e uma reunião entre a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) e os clubes, na próxima quarta-feira (15), vai definir regulamento, tabela e outros detalhes. O Conselho Arbitral acontece cerca de 60 dias antes da primeira rodada.
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