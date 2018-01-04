Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 16:50

Buscar

Últimas notícias
X

Copa SP

Comercial do MS busca empate com o Coritiba na estreia

Corumbaense joga hoje contra o Corinthians

Renan Nucci

Publicado em 04/01/2018 às 16:32

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Comercial estreou com um empate na Copa São Paulo 2018. Jogando em Capão Bonito na tarde desta quarta-feira(03), o colorado ficou no 1 a 1 com o Coritiba em jogo válido pelo grupo 22.

Matheus Bueno abriu o placar para o coxa em cobrança de falta e Kerman empatou para o colorado. No outro jogo do grupo, o Elosport venceu o Atlântico-BA por 2 a 0.

O Comercial volta a campo no próximo dia 06 contra o Elosport enquanto o Coritiba encara o Atlântico-BA.

Na noite desta quinta-feira(04) o outro representante do estado na competição entra em campo. O Corumbaense enfrenta o maior campeão da competição Corinthians às 20h30(Hora MS) em Araraquara.

Na temporada passada, o Corinthians caiu no grupo de outro representante do estado. Com sede em Taubaté, o timão venceu o Operário por 4 a 0. No outro jogo do grupo, a Ferroviária encara o Pinheiro-MA.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol

Estadual de Futebol 2020: Com quatro vitórias, visitantes dominam a sétima rodada

Futebol

Em jogo da primeira fase da Copa do Brasil, coração de torcedores fica dividido

Futebol

Aquidauanense FC enfrenta equipe da Serc na estreia do Campeonato Estadual

Partida terá início hoje (01), às 15h, no Estádio Noroeste

Futebol

Aquidauanense FC enfrenta equipe de Bonito às 16h deste sábado

Publicidade

Futebol

Aquidauanense FC arrecada 550 kg de alimentos após amistoso contra Nioaque

ÚLTIMAS

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo