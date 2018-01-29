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Corumbaense vence mais uma e segue 100% no Sul-Mato-Grossense

O Corumbaense lidera com 06 pontos enquanto o Urso acumula três derrotas em três jogos

Renan Nucci

Publicado em 29/01/2018 às 16:01

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Quatro jogos movimentaram no final de semana a 3ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense e apenas o Corumbaense segue com 100% de aproveitamento. Jogando em Mundo Novo com portões fechados, o carijó da avenida venceu o Urso por 1 a 0 e reassumiu a liderança do grupo B. Da Mata marcou o gol único da partida no fim da etapa inicial.

O Corumbaense lidera com 06 pontos enquanto o Urso acumula três derrotas em três jogos. Nos últimos 26 jogos pelo Estadual, o Corumbaense perdeu apenas um. No outro jogo do grupo no Douradão, Sete de Setembro e Águia Negra empataram por 1 a 1. Juvenil marcou para o time douradense enquanto Leandro Branco de pênalti empatou para o Águia Negra.

O Águia Negra é vice-líder com cinco pontos contra quatro do Sete de Setembro. O Operário-DD que folgou na rodada tem um ponto. Pelo grupo A, a rodada começou no sábado(27) com o União/ABC vencendo o Costa Rica no Morenão com portões fechados por 3 a 2 na estreia da cobra do norte na competição. Bruno Ferreira, Everton e Dogão marcaram para o tricolor da capital. Douglas e Sandrinho de pênalti descontaram para o Costa Rica.

O União/ABC chega aos 04 pontos e está na vice-liderança pelo saldo de gols. No outro jogo do grupo, o Operário venceu o Novo por 2 a 0 e manteve o tabu de não perder do rival. Giovani e Jéferson Reis marcaram para o galo que assumiu a liderança do grupo com 04 pontos e saldo superior ao União. Na próxima quarta-feira(31), o Comercial recebe o Costa Rica no Morenão em partida adiada da 1ª rodada. No próximo final de semana será disputada a 4ª rodada e o clássico comerário que foi adiado da 2ª rodada.

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