100% no Estadual, Corumbaense conta com torcida para fazer história na Copa Verde

Com duas vitórias em duas partidas, o Corumbaense Futebol Clube lidera de forma isolada o grupo B do Campeonato Estadual. No último domingo, 28, o Carijó da Avenida venceu o Urso, em Mundo Novo, por 1 a 0, mesmo poupando boa parte dos jogadores titulares. O alvinegro pantaneiro é o único time da competição que ainda não sofreu nenhum gol.

Agora o próximo desafio do clube de Corumbá é nesta quarta-feira, 31, pela Copa Verde. O Corumbaense recebe o Luverdense, atual campeão da competição e vice-líder do Estadual Mato-Grossense. Apesar de ter caído para a Série C do Campeonato Brasileiro no ano passado, o representante de Lucas do Rio Verde começou bem o ano.

Invicto em partidas oficiais nesta temporada, o Luverdense venceu três vezes e empatou só uma, marcou 12 gols e sofreu cinco. Um dos destaques da equipe é atacante Rafael Silva, que teve um bom desempenho pela equipe em 2017, apesar do rebaixamento na competição nacional.

E para superar o adversário extremamente qualificado, o Corumbaense conta com o apoio de sua apaixonada torcida. A expectativa é de casa cheia nesta quarta-feira. Os ingressos começam a ser vendidos nesta terça, 30, a partir das 15h. As entradas podem ser adquiridas pelos valores de R$ 15 (arquibancada descoberta) e R$ 30 (arquibancada coberta).

Os pontos de venda são: Farmácia Nova Corumbá; na sede do clube, na avenida General Rondon; Polpa Norte e no estádio Arthur Marinho. Idosos (acima de 60 anos), estudantes e portadores de deficiências que apresentarem a documentação de acordo com a Lei nº 12.933 terão direito a meia-entrada.

A partida começa às 20h30, horário de Mato Grosso do Sul. O árbitro será Rubimar Goltara, do Espírito Santo. Katiuscia Mendonça e Fábio Santos, ambos também do Espírito Santo, serão os auxiliares. Os três são do quadro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), assim como o quarto árbitro, Renan Insabralde, e o analista de campo, Getúlio Junior.

A Prefeitura de Corumbá é parceria do Corumbaense Futebol Clube durante toda a temporada 2018.