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Seduc de Anastácio representa Mato Grosso do Sul na Copa BH Sub-17

Equipe é a atual tetracampeã estadual da categoria

Renan Nucci

Publicado em 12/03/2018 às 14:26

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Atual tetracampeão estadual de futebol Sub-17, o Seduc de Anastácio vai representar Mato Grosso do Sul na Copa BH da categoria, que acontece em julho, em Minas Gerais. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, pelo presidente do clube, Wilson Araújo, que definiu a participação como a realização de um sonho, uma vez que os atletas terão possibilidade de enfrentar grandes clubes do Brasil, bem como oportunidade de mostrar sua capacidade.

Segundo Wilson, amanhã ele estará em Campo Grande para reunião com a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), com objetivo de entender mais detalhes sobre o regulamento da competição e sobre a logística de viagem. "Foi uma conquista graças ao esforço da federação, por  meio do presidente Francisco Cesário, e do coordenador das categorias de base Marcos Tavares", disse Wilson, agradecido pela chance inédita.

Segundo ele, o foco agora é fortalecer o elenco e preparar a equipe para mais uma boa apresentação. "Com isso o Seduc inicia uma nova fase na programação para a temporada 2018, tendo como seu primeiro passo, a aceleração na preparação da equipe para um Campeonato Estadual Sub-17, que se inicia em abril e que tentamos conquistá-lo de forma inédita pela quinta vez consecutiva". A Tabela da Copa BH será divulgada em junho.

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