Com apoio da Prefeitura, Corumbaense estreia nesta sexta na Copa Morena

Esportes
Às 19h30, o Corumbaense enfrenta o Rio Negro
O Corumbaense Futebol Clube estreia nesta sexta-feira, 13 de abril, na Copa Morena de Futsal. A equipe, que conta com apoio da Prefeitura, por meio da Fundação de Esportes de Corumbá (FUNEC), está no grupo G, com sede em Miranda.
Às 19h30, o Corumbaense enfrenta o Rio Negro. No sábado pela manhã, às 9h30, o Carijó da Avenida joga contra os donos da casa. Fechando a chave, a equipe volta a quadra às 19h30 do mesmo dia, dessa vez o adversário será o Rochedo.
O Alvinegro Pantaneiro é treinado pelo técnico João Roberto de Freitas. São 20 atletas inscritos na Copa Morena: Felipe Ernani Nascimento, Saulo Lopes, Fernando Figueiredo, Sulivan Oliveira, Rogers Souza, Marlon Santana, João Victor Freitas e João Carlos Carvalho (Cacalo).
Também estão no time Luis Yarzon, Marcus Sales, João Lucas Souza, Leonardo Silva, Valdinei Cáceres, Herman Parabá, Diego Bezerra, Reinaldo Castelo, Julio Cesar, Peter Dias e Claudio Muller Silva.
Futebol
Partida terá início hoje (01), às 15h, no Estádio Noroeste
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