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Esportes

Com apoio da Prefeitura, Corumbaense estreia nesta sexta na Copa Morena

Às 19h30, o Corumbaense enfrenta o Rio Negro

Renan Nucci

Publicado em 13/04/2018 às 14:26

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O Corumbaense Futebol Clube estreia nesta sexta-feira, 13 de abril, na Copa Morena de Futsal. A equipe, que conta com apoio da Prefeitura, por meio da Fundação de Esportes de Corumbá (FUNEC), está no grupo G, com sede em Miranda.

Às 19h30, o Corumbaense enfrenta o Rio Negro. No sábado pela manhã, às 9h30, o Carijó da Avenida joga contra os donos da casa. Fechando a chave, a equipe volta a quadra às 19h30 do mesmo dia, dessa vez o adversário será o Rochedo.

O Alvinegro Pantaneiro é treinado pelo técnico João Roberto de Freitas. São 20 atletas inscritos na Copa Morena: Felipe Ernani Nascimento, Saulo Lopes, Fernando Figueiredo, Sulivan Oliveira, Rogers Souza, Marlon Santana, João Victor Freitas e João Carlos Carvalho (Cacalo).

Também estão no time Luis Yarzon, Marcus Sales, João Lucas Souza, Leonardo Silva, Valdinei Cáceres, Herman Parabá, Diego Bezerra, Reinaldo Castelo, Julio Cesar, Peter Dias e Claudio Muller Silva.

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