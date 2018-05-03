De olho no G2, Corumbaense viaja à Brasília para fechar turno

Futebol
Carijó encara Brasiliense nesta sexta-feira em duelo direto no Grupo A10
O Corumbaense já viajou à Brasília onde nesta sexta-feira fecha o primeiro turno do Campeonato Brasileiro Série D diante do Brasiliense no estádio Mané Garrincha, às 19h (de MS). O duelo é direto por um lugar na zona de classificação para a segunda fase dentro do Grupo A10.
O Corumbaense vem de vitória sobre o Dom Bosco-MT no final de semana que fez o time subir para a terceira posição com os mesmos três pontos do segundo colocado e adversário desta sexta-feira.
No outro duelo do grupo, Dom Bosco e Iporá-GO jogam no Mato Grosso no domingo às 16h (de MS). O Iporá lidera com seis pontos em dois jogos e o Dom Bosco amarga a lanterna sem nenhum ponto.
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Partida terá início hoje (01), às 15h, no Estádio Noroeste
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