Prepare os casacos e o guarda-chuva, semana começa com frio e chuva em MS

Clima
Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), neste domingo a temperatura ficar entre 13 ºC e 32 ºC
Uma nova semana começou e neste domingo (16), o dia apresenta névoa seca e baixos índices de umidade relativa do ar à tarde, no norte, nordeste e leste de Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas do Estado o tempo fica claro passando a parcialmente nublado e nublado com baixa umidade, mas na segunda-feira (17) há previsão de chuva e frio.
Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), neste domingo a temperatura ficar entre 13 ºC e 32 ºC. Amanhã, os termômetros apresentam queda na temperatura que pode chegar a mínima de 5 ºC. Já a máxima prevista é de 26 ºC.
Ao longo da semana, a temperatura continua a cai no Estado. Na terça-feira (18), os termômetros chegam a marcar 3 ºC e o tempo volta a ficar seco, com baixa umidade relativa do ar. Na quarta-feira (19), a previsão é de mínima de 4 ºC e máxima de 29 ºC.
Em Campo Grande, a temperatura começa a despencar neste domingo, com mínima de 18 ºC. Amanhã a temperatura fica ainda mais baixa com 8 ºC. Na terça-feira a previsão é de mínima de 8 ºC e máxima de 18 ºC. Na quarta-feira, os termômetros registram entre 9 ºC e 22 ºC.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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