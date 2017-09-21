Correios garantem que greve de trabalhadores não afeta atendimento

A paralisação atingiu 20 Estados e o Distrito Federal, e nestas localidades foi colocada em prática o Plano de Continuidade de Negócios para minimizar os impactos à população, disse a empresa.

Apesar da greve dos trabalhadores dos Correios em Mato Grosso do Sul, iniciada em Aquidauana nesta quarta-feira (20), a empresa garante que o serviço será prestado normalmente. Segundo os Correios, as agências estão abertas em todas as regiões do país e serviços estão disponíveis.

Os Correios informam que o movimento está concentrado na área de distribuição — levantamento parcial realizado na manhã de hoje mostra que 93,17% do efetivo total dos Correios no Brasil estão presentes e trabalhando — o que corresponde a 101.161 empregados, número apurado por meio de sistema eletrônico de presença. Em Mato Grosso do Sul, 84% do efetivo está presente e trabalhando.

Negociação

As negociações com os sindicatos que não aderiram à paralisação ainda estão sendo realizadas esta semana. Os Correios defendem que estão dispostos a negociar e dialogar com as representações dos trabalhadores na busca de soluções que o momento exige e considera a greve um ato "precipitado que desqualifica o processo de negociação e prejudica todo o esforço realizado durante este ano para retomar a qualidade e os resultados financeiros da empresa".

Em Aquidauana

De 15 entregadores, apenas dois devem continuar os trabalhos.