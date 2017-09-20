Entregadores dos Correios de Aquidauana entram em greve contra perda de benefícios

95% da entrega parada
Trabalhadores reivindicam reajuste salarial e melhorias em benefícios
Os funcionários dos Correios de Aquidauana decidiram entrar em greve por tempo indeterminado, desde a manhã desta quarta-feira (20). Os funcionários repudiam o reajuste salarial zero e o corte de benefícios como o ticket de alimentação. Apenas dois servidores atendem a cidade a partir de hoje.
A paralisação é apoiada pelo Sintect (Sindicato dos Trabalhadores nos Correios, Telégrafos e Similares de Mato Grosso do Sul). Conforme os servidores, o Governo do Estado quer retirar os benefícios de ticket alimentação, o ticket do final do ano e conceder reajuste zero.
“Os Correios é uma empresa boa, mas nós repudiamos as ações da gestão estadual atual. De 15 trabalhadores, apenas dois estão nas ruas. A agência funciona normalmente”, explicou um dos manifestantes.
Crise
Os Correios enfrentam uma severa crise econômica e avalia medidas para reduzir gastos e melhorar a lucratividade da estatal. Nos últimos dois anos, os Correios apresentaram prejuízos que somam, aproximadamente, R$ 4 bilhões. Desse total, 65% correspondem a despesas de pessoal.
Em 2016, os Correios anunciaram um Programa de Demissão Incentivada (PDI) e pretendia atingir a meta de 8 mil servidores, mas apenas 5,5 mil aderiram ao programa.
Os Correios planejam também fechar cerca de 200 agências neste ano, além de uma série de medidas de redução de custos e de reestruturação da folha de pagamentos. Segundo os Correios, o fechamento dessas agências acontecerá sobretudo nos grandes centros urbanos.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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