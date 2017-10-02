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Segunda-feira começa com chuva e alerta de tempestade em MS continua

Daniele Valentin

Publicado em 02/10/2017 às 07:00

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A manhã desta segunda-feira (2) começou com chuva em grande parte do Mato Grosso do Sul. Em Aquidauana e Anastácio, o dia segue nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O alerta de tempestade do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) continua até às 14h. A temperatura nas duas cidades varia entre 19°C e 30°C.

O alerta de tempestade emitido pelo Inmet, com início às 20h de ontem e finalização às 14h de hoje, tem grau de severidade de perigo potencial.

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Pode chover entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros o dia, os ventos podem alcançar de 60 a 100 Km/h, e há possibilidade de queda de granizo.

O risco de corte de energia elétrica é baixo, mas pode haver estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Instruções

Em caso de rajadas de vento, o Instituto orienta a não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Para outras informações junto à Defesa Civil o telefone é o 199 e do Corpo de Bombeiros o 193.

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