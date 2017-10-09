Gabarito oficial da prova escrita para agente de Polícia Civil será publicado amanhã

Concurso
Diário Oficial desta terça-feira também trará resultado preliminar da prova discursiva para delegado de polícia
O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), através do Diário Oficial do Estado (DOE) divulgou alteração no cronograma do concurso público da Polícia Civil para os cargos de Delegado de Polícia e Agente de Polícia Judiciária.
O edital publicado nesta segunda-feira (9.10) altera de hoje para amanhã (10.10) a publicação do resultado preliminar da prova escrita discursiva e abre período recursal aos 550 candidatos que seguem na concorrência pelas 30 vagas de delegado de polícia.
Aos 22725 candidatos que concorrem ao cargo de Agente de Polícia Judiciária, a alteração é para a publicação do gabarito oficial definitivo, o resultado da prova escrita e a convocação para entrevista de verificação dos candidatos cotistas, que também tiveram a publicação alterada de hoje (9) para amanhã (10).
A alteração no cronograma atende pedido da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e a Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems) e de acordo com a Coordenadoria de Seleção e Ingresso de Pessoal, o restante do cronograma seguirá com as datas já previstas anteriormente.
O Concurso
Considerado o maior concurso da história de Mato Grosso do Sul, o concurso da Polícia Civil recebeu 38.262 inscrições, e oferece 210 vagas, sendo, 100 vagas para o cargo de Investigador de Polícia Judiciária, 80 para o cargo de Escrivão de Polícia Judiciária e 30 vagas para Delegado de Polícia.
Loterias
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