Acidente frontal mata 3 na MS-157 e pode ter ocorrido durante ultrapassagem

Um acidente matou três pessoas na noite deste domingo (15) na MS-157 entre Maracaju e Itaporã e pode ter ocorrido durante uma tentativa de ultrapassagem. As vítimas que não portavam documentos ainda não foram identificadas. Segundo o site Maracaju Speed, um motociclista transitava no sentido Maracaju - Itaporã.

Conforme o Maracaju Speed, um veículo Peugeot transitava atrás do motociclista, quando o carro de passeio iniciou uma ultrapassagem. Um veículo VW Gol vinha no sentido contrário quando ocorreu a colisão.

Os dois veículos saíram da pista e capotaram nas margens da rodovia. O motociclista não sofreu ferimentos. Segundo as primeiras informações, no Gol havia duas pessoas e no Gol um ocupante.

A Policia Civil de Maracaju foi acionada e aguarda a chegada da perícia da cidade de Dourados para que os corpos das vítimas possam ser retiradas de meio aos veículos pelos militares do Corpo de Bombeiros de Maracaju.