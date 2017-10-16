Acidente frontal mata 3 na MS-157 e pode ter ocorrido durante ultrapassagem

Tragédia
Dois veículos saíram da pista e capotaram nas margens da rodovia
Um acidente matou três pessoas na noite deste domingo (15) na MS-157 entre Maracaju e Itaporã e pode ter ocorrido durante uma tentativa de ultrapassagem. As vítimas que não portavam documentos ainda não foram identificadas. Segundo o site Maracaju Speed, um motociclista transitava no sentido Maracaju - Itaporã.
Conforme o Maracaju Speed, um veículo Peugeot transitava atrás do motociclista, quando o carro de passeio iniciou uma ultrapassagem. Um veículo VW Gol vinha no sentido contrário quando ocorreu a colisão.
Os dois veículos saíram da pista e capotaram nas margens da rodovia. O motociclista não sofreu ferimentos. Segundo as primeiras informações, no Gol havia duas pessoas e no Gol um ocupante.
A Policia Civil de Maracaju foi acionada e aguarda a chegada da perícia da cidade de Dourados para que os corpos das vítimas possam ser retiradas de meio aos veículos pelos militares do Corpo de Bombeiros de Maracaju.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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