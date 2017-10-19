Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 05:16

Buscar

Últimas notícias
X

Processo seletivo

Governo convoca 1,5 mil candidatos para segunda fase do concurso de Agente de Polícia Judiciária

Segunda fase é composta por avaliação médico-odontológica e será realizada de 6 a 12 de novembro

Renan Nucci

Publicado em 19/10/2017 às 15:39

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (19) traz a convocação de 1589 candidatos classificados na primeira fase do concurso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul para a função de Agente de Polícia Judiciária, para realizar a avaliação médico-odontológica.

Do total de convocados, 1158 candidatos concorrem às 80 vagas de escrivão, e 431 candidatos que concorrem as 100 vagas de investigador. A avaliação médico-odontológica será realizada de 6 a 12 de novembro na Academia de Polícia Civil Delegado Julio Cesar da Fonte Nogueira (Acadepol) com endereço na rua Delegado Osmar de Camargo, s/n, Bloco XV, Parque dos Poderes.

O período para impressão e pagamento do boleto referente à taxa da avaliação médico-odontológica será das 8 horas, do dia 19 de outubro, até às 17 horas de 24 de outubro (horário de MS) na área do candidato no site da Fundação de Apoio a Pesquisa, ao Ensino e a Cultura de MS (Fapems). Após pagamento da guia o candidato deverá agendar o melhor horário de 6 a 12 de novembro, data em que serão avaliados e deverão apresentar resultados dos 17 exames listados no edital.

De acordo com o secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, os candidatos aprovados para as duas funções – escrivão e investigador – deverão apresentar somente uma via original dos exames solicitados. “É a primeira vez que o Estado realiza um concurso neste formato, onde o candidato teve a oportunidade de concorrer para mais de um cargo. Temos aproximadamente 130 candidatos que foram aprovados para as duas funções de agente de polícia. Nesses casos específicos, o candidato pagará somente uma guia e uma só avaliação servirá para que o candidato prossiga na concorrência pelas duas vagas” destaca Assis.

A avaliação médico-odontológica possui caráter eliminatório, e todos os exames e laudos deverão ter obrigatoriamente o nome do candidato. Serão eliminados do concurso: candidatos que forem considerados inaptos para o exercício da função; que não comparecerem na data e horário previstos; que não entregarem todos os exames; ou que não cumprirem os procedimentos estabelecidos em edital.

A publicação completa pode ser conferida a partir da página 2.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo