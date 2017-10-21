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Trabalhadores ganham macacões de borracha para catar iscas e caranguejos no Pantanal

Iniciativa beneficiou comunidade situada na margem esquerda do Rio Paraguai, a 60 Km de Corumbá

Daniele Valentin

Publicado em 21/10/2017 às 13:00

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O MPT/MS (Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul) distribuiu Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) - macacões emborrachados e impermeáveis -  a trabalhadores que tem como principal geração de renda a catação de iscas e caranguejos. Os beneficiados são moradores da comunidade do Porto da Manga, região localizada na margem esquerda do Rio Paraguai – a 60 Km do município de Corumbá.

Entre os beneficiados está Eliene Garcia da Costa Soares, já atingida pelo aguilhão de uma arraia enquanto coletava iscas.

“Continuamos expostos aos ataques, porque o trabalho é noturno e a região perigosa, mas a bota do macacão pode amortecer a ferroada. O veneno de uma arraia provoca muita dor”, lembra a pescadora.     

Assim como Eliene, o pescador Nélio de Souza Pinto, vítima de ataques de cobra e jacaré, elogiou a preocupação do MPT/MS com a segurança dos ribeirinhos por meio da entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

“Usamos tênis apenas para chegar ao rio e lá tiramos para fazer a captura de iscas e de caranguejos. Com o macacão, certamente estaremos mais protegidos. Espero que ações como essa permaneçam”, disse Nélio, que vende cada isca entre R$ 0,30 e R$ 0,50.        

Conforme o órgão, as condições de trabalho a que são submetidos os catadores de iscas são precárias. Os coletores normalmente desempenham essa atividade sem nenhum tipo de equipamento de proteção, permanecendo sujeitos a ataque de animais.

Outro grave problema é o alto índice de doenças dermatológicas e, nas mulheres, de doenças ginecológicas, devido ao contato direto e prolongado com a água suja dos banhados e dos corixos.

A entrega dos EPIs foi coordenada pela procuradora do Trabalho Rosimara Delmoura Caldeira, que comentou a importância da aproximação com comunidades geograficamente isoladas.

“Os valores utilizados na compra desses macacões decorrem de multa aplicada a uma empresa por descumprimento da legislação trabalhista. Essa visita também nos permitiu constatar que há muitos trabalhadores que ainda necessitam de equipamentos, ou seja, haverá outras oportunidades de retorno para a continuidade dessa ação social”, projetou.

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