Acidente entre caminhão e ônibus de trabalhadores deixa pelo menos 7 feridos

Uma colisão entre um caminhão e um ônibus de trabalhadores de uma indústria deixou pelo menos sete feridos, na madrugada desta segunda-feira (23), em Três Lagoas. As informações são do Jornal do Povo.

O acidente ocorreu em uma estrada de acesso à Fibria. Ainda não há informações sobre o que causou o acidente.

O Corpo de Bombeiros, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e equipes de resgate da própria fábrica trabalharam no resgate dos trabalhadores.

Conforme informações preliminares, das cinco vítimas, duas ficaram em estado mais grave. Ainda não é possível determinar número exato de feridos.