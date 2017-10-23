Acidente entre caminhão e ônibus de trabalhadores deixa pelo menos 7 feridos

Três Lagoas
Colisão ocorreu em uma estrada de acesso à Fibria na madrugada
Uma colisão entre um caminhão e um ônibus de trabalhadores de uma indústria deixou pelo menos sete feridos, na madrugada desta segunda-feira (23), em Três Lagoas. As informações são do Jornal do Povo.
O acidente ocorreu em uma estrada de acesso à Fibria. Ainda não há informações sobre o que causou o acidente.
O Corpo de Bombeiros, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e equipes de resgate da própria fábrica trabalharam no resgate dos trabalhadores.
Conforme informações preliminares, das cinco vítimas, duas ficaram em estado mais grave. Ainda não é possível determinar número exato de feridos.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
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