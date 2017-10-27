Inmet prevê calorão de 39°C com pancadas de chuva durante a tarde e à noite

O dia começa quente, mas céu nublado em Aquidauana e região. A previsão segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é de máxima de 39°C, com pancadas de chuva durante a tarde e à noite.

Até o próximo dia 30 de outubro, o tempo deve continuar instável variar entre períodos de sol e pancadas de chuvas, trovoadas isoladas, acompanhadas de rajadas de vento. As pancadas de chuvas mais intensas devem se concentrar no sudoeste, sul e leste do estado.

Os termômetros também vão oscilar entre subidas e descidas.