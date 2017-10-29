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Motorista capota carro após bater de frente com ambulância do SUS

Condutora foi retirada pelo porta-malas

Daniele Valentin

Publicado em 29/10/2017 às 18:30

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A condutora de um Onix, de 62 anos, se feriu após bater de frente com uma ambulancia do SUS (Sistema Único de Saúde) e capotar, no cruzamento da Rua Rio de Janeiro com a Avenida Monte Castelo, no Bairro Monte Castelo, em Campo Grande. O acidente ocorreu por volta das 10h30, deste domingo (29).

Testemunhas disseram ao Jornal Midiamax que a condutora seguia pela Avenida Monte Castelo, no sentido centro/bairro, quando a ambulância cruzou pela Rua Rio de Janeiro. O Onix teria colidido contra o para-choque dianteiro e capotado. A ambulância, conforme testemunhas, estava com giroflex ligado.

O condutor da ambulância não parou para atender ao acidente, pois teria que entregar um paciente na unidade de saúde. Uma equipe do Corpo de Bombeiros realizou o resgate.

À reportagem, o condutor da ambulância admitiu ter avançado a preferencial, pois um dos carros que seguia pela via, de mão dupla, teria parado. Segundo o motorista, a condutora seguia no sentido bairro/centro.

"Eu vinha de Rochedinho com destino à UPA Coronel Antonino, com paciente ferido em uma fazenda. Eu avancei, porque um dos carros que seguia no sentido centro/bairro parou", disse.

A condutora, que estava sozinha no veículo, foi socorrida consciente e orientada, com possível fratura no braço. Uma irmã da condutora foi até o local do acidente.

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