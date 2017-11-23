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Australianos sobrevivem cinco dias em área habitada por crocodilos

Eles tiveram que subir no teto do carro para escapar da maré alta e dos animais

Luiz Guido Junior

Publicado em 23/11/2017 às 09:25

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SYDNEY — Charlie Williams, de 19 anos, e Beau Bryce-Morris, de 37, foram pescar na última sexta-feira numa área remota da Austrália Ocidental, mas o carro em que estavam ficou atolado num mangue. Por cinco dias eles ficaram isolados, racionando o lanche e a água que haviam levado, usando o teto do veículo para escapar da maré alta e dos crocodilos.

— Eles estavam muito cansados, desidratados e sofrendo com o calor. Obviamente, felizes e emocionados por nos verem — contou o sargento da Austrália Ocidental Mark Balfour, coordenador da operação de resgate realizada na quarta-feira, segundo a BBC.

De acordo com o policial, os dois pescadores já estavam se conformando com a possibilidade da morte, e chegaram a gravar vídeos e mensagens para amigos e familiares. Num dos vídeos, exibido pela imprensa local, Beau relata o terror vivido:

— Nós fomos cercados por crocodilos na noite passada. Tentaram atacar o meu cão — disse, complementando que os dois tinham esperança de serem resgatados. — Ninguém pode nos encontrar. Podemos ouvir aviões de vez em quando. Vocês não sabem como é desanimador quando eles passam. Espero que alguém venha nos buscar.

As operações de busca começaram na própria quarta-feira, após familiares relatarem que os pescadores não retornaram da viagem. O carro foi localizado por buscas aéreas. Segundo o sargento Balfour, Charlie e Beau sobreviveram racionando comida e água, mas eles já estavam sem suprimentos quando foram encontrados na Península Dampier, “no meio do nada”, a cerca de 100 quilômetros ao norte da cidade de Broome.

 

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