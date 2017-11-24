'Pou' é resgatado e passará por procedimentos cirúrgicos nesta tarde

Ele, que já havia fugido duas vezes em poucas horas durante a última quinta-feira (23), conforme noticiou há pouco a equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" , foi encaminhado mais uma vez para o Hospital Municipal para realizar os procedimentos cirúrgicos necessários.

O homem conhecido na região como 'Pou' foi, novamente, resgatado pela Secretaria de Assistência Social (SMAS) do município de Anastácio.

De acordo com o assistente social Júlio Faria, o comprometimento da saúde do homem é quase uma certeza. "A situação está bem complicada. Os metais estão cravados nos dedos dele, então a equipe do Corpo de Bombeiros informou que vão tirar o que puder e, o que não puder, será mandado para Campo Grande, para ver o que pode ser feito por lá", informou.

Além disso, a SMAS conseguiu uma parceria com um salão de cabeleireiro para que o homem recebesse uma "repaginada" no visual. Lá, 'Pou' teve cabelo e barba cortados.

Busca

Informações dão conta de que os assistentes responsáveis pelo caso estão buscando pelos familiares do homem, para que ele fique sob a responsabilidade de pessoas próximas e conhecidas, mas até o momento não houve nenhuma manifestação.

Caso haja alguma informação que possa ajudar no "solucionamento" deste caso, a mesma pode ser repassada diretamente à Secretaria de Assistência Social do município, localizada na Rua João Leite Ribeiro, 435, ou pelo telefone (67) 3245-2118.