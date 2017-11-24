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Aquidauana e Anastácio

Ação busca resgatar homem conhecido por usar objetos de metais nos dedos

O homem, identificado apenas por 'Pou' e muito conhecido em Aquidauana e Anastácio, tem comprometimento mental

Schimene Duque Weber

Publicado em 24/11/2017 às 10:27

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Uma ação conjunta entre a Secretaria de Assistência Social (SMAS) e o 1º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente de Anastácio busca resgatar um homem com comprometimento mental de aproximadamente 50 anos, conhecido no município de Aquidauana por 'Pou' e, principalmente, por usar em seus dedos das mãos vários objetos como arruelas e carcaças de rolamento.

De acordo com informações divulgadas pela assessoria da SMAS, na última quinta-feira (23), o homem foi abordado pelas equipes do Corpo de Bombeiros e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e, depois de muito diálogo, foi encaminhado para o Hospital de Aquidauana para intervenção cirúrgica para a retirada dos objetos metálicos, uma vez que esses estariam machucando e comprometendo sua saúde, entretanto, ele escapou.

Após diligências, voltaram a encontrar o homem e levaram-no novamente ao hospital para conclusão dos procedimentos por volta de 10h30 da manhã, mas, durante a tarde, novamente, ele fugiu.

Agora, os profissionais envolvidos na tentativa de resgate e intervenção tentam traçar novas estratégias para abordagem, uma vez que o homem demonstra-se muito arredio. 

Até o fechamento desta reportagem, não haviam novas informações sobre o caso.

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