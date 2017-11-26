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Homenagem

ALMS reconhece contribuição de portugueses e luso-descendentes para MS

A honraria foi instituída pela Resolução 19/2017, de autoria do deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB)

Renan Nucci

Publicado em 26/11/2017 às 12:13

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Vilas, quartéis, praças, hospitais, edifícios, monumentos, colégios, hotéis e loteamentos. De todos os cantos de Portugal, os lusitanos chegaram ao Estado e ajudaram a construir os sonhos do povo sul-mato-grossense. Em reconhecimento a eles, a Assembleia Legislativa realizou na noite desta sexta-feira (16/5), no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, uma solenidade para a entrega da Comenda e Diploma de Honra ao Mérito Legislativo. A honraria foi instituída pela Resolução 19/2017, de autoria do deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB).

"A colônia portuguesa é uma das mais fortes na tradição e na culinária. Temos um Consulado ativo na Capital e em Corumbá, que expedem passaportes e têm direito a votar nas eleições presidenciais. Neste ato, a Assembleia Legislativa reconhece o valor deste povo na medicina, engenharia, administração, advocacia, comércio, pecuária, enfim, para o crescimento dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul", afirmou o parlamentar.   

Os imigrantes portugueses vieram em grande número para trabalharem nas obras de construção das estradas de ferro. Já instalados em Campo Grande, em 1929, eles criaram o Centro Beneficente Português, que se tornou a Associação Luso-Brasileira, localizada no Clube Estoril, reunindo aproximadamente 2.500 membros. "O trabalho da associação e do Consulado tem dado voz aos que integram a comunidade lusa no Mato Grosso do Sul. A Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas ressaltou a atuação do nosso trabalho, que tem o foco  de manter unida às origens, conservando costumes e cultura, sem perder a integração com a sociedade sul-mato-grossense", destacou o cônsul honorário de Portugal em Campo Grande, Fernando Santos Gonçalves.

A artista plástica e cantora Miska Thomé falou da importância em reavivar a memória, revelando os atores sociais que participaram de fato do desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. "Essa solenidade é uma forma de referenciar nossos antepassados e consagrar o papel de anônimos que construíram o Estado". Além de Miska, foram condecorados com a Comenda e Diploma de Honra ao Mérito Legislativo: Alfredo Fernandes, André Puccinelli, Armando Martins, Avelino Elias Gomes Laúdo, Carlos Alberto Ervedosa de Gavino Dias, Consulado Geral de Portugal em São Paulo, Denis Pedrosa, Fábio Veríssimo Gonçalves, Fernando Santos Gonçalves, Gilberto Lopes Cardoso e Henrique João Ruas Pereira Coelho.

Ainda foram homenageados João Alexandre Vicente de Almeida Cardadeiro, João Carlos de Souza Gameiro, Joaquim Rodrigues (in memoriam), José Reis Pouso Salas, Ledir Marques Pedrosa, Lídia Maria Ribas, Luiz Antônio Monteiro Simões, Manuel Cordeiro Damião, Manuel Pinto Paiva, Marcilio Mendonça, Maria de Fátima Corado Gabriel, Nelito Câmara (in memoriam), Nelson Martins Borges, Salazar Cação, Tito Manuel Sarabando Bola Estanqueiro, Vítor Manuel Marques Diniz, Paulo Siufi, Marisa Monteiro Serrano, Cristiane Rospi Rodrigues Godoy e José de Carvalho (in memoriam).

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