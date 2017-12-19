Nota de Agradecimento - Família Alves de Moura

A esposa Elisabeth e filhos Priscila e Eduardo, familiares do advogado Severino Alves de Moura, consternados com o seu falecimento, ocorrido no último dia 13 de dezembro, vem por este meio agradecer a todas as pessoas que manifestaram o seu carinho, conforto e apoio em decorrência da perda trágica do seu ente querido.

Nós, esposa e filhos, estamos impossibilitados de agradecermos individualmente a todas as pessoas, que de diversas formas nos confortaram com o seu carinho e apoio durantes estas horas difíceis e dolorosas, que passamos e, ainda, estamos enfrentando com a perda do nosso grande pilar e homem honrado da nossa casa, Severino Alves de Moura.

Por meio do Jornal e Site O Pantaneiro, que gentilmente nos cedeu este espaço, registramos o nosso agradecimento ao Dr. Antônio Ribas Junior, delegado da Polícia Civil de Anastácio e a todos da sua equipe na DP, que de forma ágil, assertiva e competente atuaram na busca, apuração e elucidação dos fatos, decorrentes do crime cruel contra o nosso Severino.

Agradecemos a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/MS, presidida pelo Dr. Mansour Elias Karmouche e à diretoria da entidade na subseção de Aquidauana, pelo apoio e palavras de reconhecimento ao trabalho do Severino nestes 30 anos de advocacia e por afirmarem que o crime bárbaro contra o Severino foi um atentado “contra a democracia, o estado democrático de Direito e contra o ser humano”.

Agradecemos imensamente o apoio do nosso amigo e advogado da família Dr. Marcelo Portocarreiro, que não se furtou em momento nenhum a dividir conosco a difícil missão de encarar a perda do Severino e nos ajudar nas questões fúnebres e de diligencia policial.

Não podemos deixar de agradecer os veículos de comunicação: sites, jornais, blogs, rádios e programas de TV, que de forma profissional e, muitos respeitosamente, acompanharam a evolução dos fatos, noticiaram a perda do nosso ente, nos enviaram votos de consolo, e de forma clara mostraram a sociedade que para muitos a vida não tem valor nenhum e o quanto um ser humano pode ser cruel.

Filho, irmão, esposo, companheiro, pai e advogado exemplar, o nosso Severino, ou como as pessoas carinhosamente o chamavam “Dr. Severino”, deixa-nos um legado de exemplos, de conduta familiar, social e profissional que muito nos enche de orgulho. Um orgulho que não cabe nestas linhas e que nos encorajam, em meio a lágrimas de saudade, a continuarmos a percorrer os caminhos desta vida, que parece ser tão injusta sem ele conosco.

Sabemos que os nossos dias jamais serão como antes. A casa jamais terá o mesmo clima e alegria sem ele. A nossa perda é irreparável e a saudade não tem fim. Nossos corações clamam por consolo e para que a justiça de Deus e dos homens seja feita.

Apesar de tanta dor e saudade, tentamos, sinceramente, confiar nos desígnios de Deus, porque talvez, nunca encontraremos uma resposta decente que amenize a profunda dor que sentimos diante da trágica perda do nosso Severino.

Agradecemos profundamente as palavras, atos e gestos de apoio e amizade para com a nossa família. Com certeza, Deus os retribuirá por todo esse carinho e orações pelo nosso querido Severino Alves de Moura.

Em tempo, convidamos quem puder somar conosco numa prece pelo Severino, na Missa do 7º dia que será realizada na Igreja Santo Antonio, em Campo Grande, às 19 horas, nesta terça-feira, 19.

Respeitosamente,

Elisabeth, Priscila e Eduardo.