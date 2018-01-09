Corpo de Bombeiros retoma buscas por homem desaparecido no córrego Ceroula

Preocupação
Rapaz estava no córrego Ceroula, região da Fazenda Recanto dos Pintados, em Terenos, quando o desaparecimento ocorreu
As buscas por Leandro Martinez Viana, desaparecido desde o último domingo (07) no córrego Ceroula, região da Fazenda Recanto dos Pintados, em Terenos, terão continuidade nesta terça-feira (09).
Uma tia do rapaz, que preferiu não se identificar, informou que o Corpo de Bombeiros da região retomou as buscas pela manhã e continuará com as mesmas até que o corpo, com ou sem vida, seja encontrado.
Caso
Conforme noticiado pelo jornal "O Pantaneiro", ele, que era casado e pai de duas meninas, trabalhava com construção civil e estava na propriedade em lazer com a família. Ele teria mergulhado uma vez e, na segunda tentativa, ficou submerso e não retornou.
A família dele reside em Aquidauana e acompanha o trabalho do Corpo de Bombeiros de Campo Grande, que se deslocou ao município de Terenos para dar início às buscas.
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