Corpo de Bombeiros retoma buscas por homem desaparecido no córrego Ceroula

As buscas por Leandro Martinez Viana, desaparecido desde o último domingo (07) no córrego Ceroula, região da Fazenda Recanto dos Pintados, em Terenos, terão continuidade nesta terça-feira (09).

Uma tia do rapaz, que preferiu não se identificar, informou que o Corpo de Bombeiros da região retomou as buscas pela manhã e continuará com as mesmas até que o corpo, com ou sem vida, seja encontrado.