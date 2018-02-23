Ponte do Balneário é interditada para veículos pesados

Bonito
O Balneário Municipal está fechada ao público por tempo indeterminado
A Prefeitura Municipal de Bonito, por intermédio do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito (Demtrat), informa à população que a ponte sobre o Rio Formoso, no trecho que dá acesso ao Balneário Municipal,encontra-se avariada e já foi interditada para veículos pesados.
De acordo com o Demtrat, caso a erosão continue a ponte será completamente interditada. O Balneário Municipal está fechada ao público por tempo indeterminado, aguardando a normalização do nível das águas e a realização de reparos nos locais atingidos pelas enchentes.
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