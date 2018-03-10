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J. Jardim Fiat apresenta sedã Cronos a moradores de Anastácio e região

Sedã é inspirado nos esportivos italianos

Renan Nucci

Publicado em 10/03/2018 às 09:11

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Foi lançada na noite de ontem, na J. Jardim Fiat, em Anastácio, o Cronos, novo sedã caracterizado pela tecnologia de ponta, espaço e conforto. O evento contou com a presença de Ademir Jardim, representante do grupo que gerencia a concessionária, bem como a comunidade em geral, curiosa para saber mais sobre o modelo recém-chegado ao mercado.

De acordo com a Fiat, o Cronos é inspirado nos esportivos italianos, sendo reconhecido como automóvel de design marcante, que chama atenção por onde passa. "Tudo para impressionar você, que busca conforto e tecnologia, mas não abre mão de performance e sofisticação", lê-se na descrição do carro.

Com acionamento automático, máscara negra, parábolas duplas e guias de LED, os faróis do Fiat Cronos têm tudo. Design arrojado e fachos de luz mais amplos, em um conjunto óptico ainda mais tecnológico que oferece mais segurança  e esportividade na hora de dirigir.

Na Central Multimídia Uconnect™ do Fiat Cronos há tudo em um só lugar. Apple CarPlay, Android Auto, audio streaming, USB, conexão Bluetooth e muito mais. Tudo isso em uma tela touch de 7 polegadas e alta resolução, com design flutuante e comandos no volante. Um carro super conectado. "Em um clique nos comandos  do volante você responde mensagens no Whatsapp, define rotas no Waze* com a sua voz e muito mais".

Outras informações sobre o modelo podem ser obtidas aqui. A concessionária J. Jardim está localizada na Avenida da Integração, 1884, em Anastácio. Telefone: (67) 3245- 2517.

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