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Inscrição para o Vale Universidade Indígena começa hoje

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 26/03/2018 às 12:10

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A partir desta segunda-feira (26), os acadêmicos indígenas da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) já podem se inscrever no programa Vale Universidade Indígena, que tem como objetivo dar oportunidade ao estudante e também apoiar a permanência na instituição, mediante a concessão de benefício social, coordenado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), por meio da Superintendência de Projetos Especiais.

Entre as condicionalidades estabelecidas, poderá se inscrever no Programa o acadêmico que comprove ter renda familiar de até três salários mínimos. Após a seleção, e se habilitado no fim de todo o processo, o acadêmico cumpre estágio de 20h semanais, além de receber bolsa no valor de R$ 684,35.

A inscrição deve ser realizada por meio do site, das 8h – de hoje – até às 16h  – do dia 13 de abril. No link também é possível obter mais informações sobre a documentação necessária e demais condições para participar da seleção.

O não preenchimento de qualquer uma das informações solicitadas no cadastro não permitirá a finalização da inscrição.

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