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Concurso Público

Governador assina decreto de novos concursos para PM e Bombeiros

Carreiras serão oferecidas para nível Médio e Superior

Vanessa Ricarte

Publicado em 28/03/2018 às 11:15

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O governador Reinaldo Azambuja assinou hoje (28) o decreto do concurso de provas para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar para o preenchimento de 650 vagas para nível médio e superior. São 450 vagas para a polícia e 200 para os bombeiros militares.

De acordo secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto Assis, o intuito será o de abrir concurso estadual para as carreiras militares todos os anos. “A cada ano mais novos 500 homens deverão entrar na nossa gloriosa Polícia Militar e ao nosso querido Corpo de Bombeiros”, conta.

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Para a PM, foram disponibilizadas 388 vagas para o cargo de Soldado, 50 para Oficial Combatente e 12 para Médico. A exigência é de Nível Médio para Soldado e de Ensino Superior em Direito para Oficial Combatente. “É um Governo que realmente tem atendido o pleito da Polícia Militar Estadual”, afirma o comandante-geral da PM, coronel Waldir Ribeiro Acosta.

Já para o Corpo de Bombeiros Militar, são 153 vagas para os soldados, sendo exigido Nível Médio. Para Oficiais Combatentes são 23 vagas. Eles são preparados para assumir o comando da corporação.

Novidade - Uma das inovações do concurso é a abertura de 12 vagas para o cargo de especialistas de diversas profissões, para a área administrativa, como Engenheiro Civil, Arquiteto, Engenheiro Mecânico, Pedagogo, Assistente Social, profissionais de TI e bacharel na área de Direito.

A outra novidade é a abertura de 12 vagas para médicos. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Joilson Alves do Amaral, explica que isso irá refletir diretamente na qualidade do atendimento de socorro à população.

“O Governo do Estado está inovando com a contratação de médicos para a corporação. Imagina, a população agora vai ter condições de ser atendida, além do bombeiro, por um médico do Corpo de Bombeiros. Então, nossa qualidade de atendimento para a população vai se elevar. A nossa capacidade operacional será elevada. E isso é focado em atender bem a comunidade”, concluiu.

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