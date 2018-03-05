Durante formatura de cabos, governador ratifica concurso da PM

Zerar a fila das promoções da Polícia Militar é um compromisso que vem sendo cumprido pelo Governo do Estado, que na atual gestão concedeu ascensão a 3.879 policiais. Na manhã desta segunda-feira (5.3), o governador Reinaldo Azambuja destacou o planejamento que permitiu esses resultados, na cerimônia de formatura de 215 novos cabos da Corporação, no Centro de Convenções Albano Franco, na Capital.

Na ocasião, o governador falou sobre mais contratações. Com edital a ser publicado neste mês, serão abertas 450 novas vagas para a Polícia Militar e 200 no Corpo de Bombeiros Militar. Conforme o governador, há um planejamento para que concursos sejam feitos anualmente na próxima década, para completar as vagas gradativamente, evitando que as aposentadorias ocorram de uma só vez.

Formatura

Na presença dos familiares dos formandos, ele destacou o esforço dos alunos que completaram as 500 horas-aula e foram submetidos a testes teóricos e práticos para se formarem. “Investimos em viaturas, equipamentos, armamentos e na formação dos policiais porque a segurança pública é feita com homens e mulheres como vocês que dedicam seu dia-a-dia para proteger a sociedade”, disse.

“Embora uma obrigação, são pouquíssimos estados hoje no Brasil que têm dado a oportunidade que esses homens e mulheres estão tendo no dia de hoje de ascender na carreira militar. Isso é inédito no nosso Estado e no País porque todos estão atrasados na formação dos seus policiais”, declarou o governador.

O governador lembrou ainda dos esforços que têm sido feitos desde o início de 2015 para garantir a segurança da população sul-mato-grossense. “O que nós vemos aqui em Mato Grosso do Sul foi um planejamento que deu certo. Se você for olhar, enquanto explodiu no País a violência temos uma das melhores estruturas de segurança pública de todo o País e vamos nos esforçar para continuar fazendo de MS um dos estados mais seguros do Brasil”, completou.

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Carlos Videira, também destacou os resultados que vêm sendo registrados em MS – como a redução de homicídios, latrocínios, roubos, furtos. “Esses resultados só são conquistados com a junção de esforços do governo com o trabalho desses homens e mulheres, que são nosso maior patrimônio na segurança pública”, afirmou.

“Esse é um momento marcante na carreira militar”, enfatizou o deputado estadual José Carlos Barbosa, que representou a Assembleia Legislativa e lembrou da estruturação feita pela gestão estadual por meio do Programa MS Mais Seguro, idealizado quando estava à frente da Sejusp. Participaram também da cerimônia de formatura os deputados estaduais Beto Pereira e diversas autoridades militares.

Reconhecimento

O primeiro colocado da turma de novos cabos, Waldir Pereira da Silva, que ingressou na carreira como soldado há quase oito anos, conseguir essa promoção sem atraso significa policiais trabalhando motivados.

“Quando escolhemos a carreira de policial militar procuramos dar sempre o nosso melhor para defender a sociedade, afinal deixamos em casa o que temos de mais importante, que é a família. E saber que estamos sendo valorizados pelo Governo com as promoções ocorrendo dentro do prazo que está previsto na carreira, nos dá mais força de continuar vestindo essa farda azul petróleo”, disse emocionado o mais novo cabo da PMMS, que estava acompanhado de sua mãe Antônia Pereira da Silva.

PM preparada

A rotina dos formandos no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP) foi intensa, conta o novo cabo da PM Fábio Souto, de 40 anos. Entre as disciplinas cursadas, desde aulas de direitos humanos, relações de gênero e uso diferenciado da força até as técnicas de tiro, armamento, munição e policiamento ostensivo.

“Aprendemos muito, acrescentou muito em nossos currículos. Foi um período um pouco difícil porque são 17 matérias entre teóricas e práticas, mas tudo muito proveitoso para a formação policial”, revelou. Agora, os planos são seguir avançando na carreira.

“Como cabo podemos auxiliar nos trabalhos de comando e execução da tropa, melhoram os salários e ainda temos a chance de ingressar no quadro de promoção para sargentos”, comemora. Além da formatura de hoje, as promoções serão realizadas neste mês nos municípios de Dourados, Ponta Porã, Nova Andradina, Três Lagoas e Corumbá, totalizando 430 novos militares que ascendem ao posto de cabo. No próximo dia 16, serão formados também 205 novos sargentos.

Estão em andamento cursos de formação para tenentes-coronéis, capitães e oficiais, e previstos cursos para sargentos e cabos. Com a conclusão dessas turmas, a PM terá regularizado todas as promoções, situação nunca vivenciada na história da instituição em MS.