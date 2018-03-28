No mês das mulheres, Câmara de Aquidauana entrega prêmio em sessão solene

Logo mais, às 19 horas, a Câmara Municipal de Aquidauana entrega prêmio “Mulher que faz a diferença”, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, que aconteceu no início do mês, dia 8 de março. O evento será hoje (28), no plenário Estevão Alves Corrêa, e conduzido pelo presidente da Casa, o vereador Valter Neves.

O intuito da premiação é homenagear mulheres que se destacaram de maneira notória em diversos segmentos de atuação no município. O plenário Estevão Alves Corrêa fica na Praça Nossa Senhora Imaculada Conceição, 85.