No mês das mulheres, Câmara de Aquidauana entrega prêmio em sessão solene

Reconhecimento
“Mulher que faz a diferença” é tema de premiação da Casa de Leis para valorizar mulheres de destaque em Aquidauana
Logo mais, às 19 horas, a Câmara Municipal de Aquidauana entrega prêmio “Mulher que faz a diferença”, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, que aconteceu no início do mês, dia 8 de março. O evento será hoje (28), no plenário Estevão Alves Corrêa, e conduzido pelo presidente da Casa, o vereador Valter Neves.
O intuito da premiação é homenagear mulheres que se destacaram de maneira notória em diversos segmentos de atuação no município. O plenário Estevão Alves Corrêa fica na Praça Nossa Senhora Imaculada Conceição, 85.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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