Clima segue mais ameno durante Semana Santa, diz Inmet

Chuvas
Muitas nuvens e pancadas de chuva deverão ocorrer de hoje até amanhã
Nesta manhã (29) o Instituto Nacional de Meteorologia divulgou boletim sobre a previsão do clima para Aquidauana e região. Hoje, a mínima é de 22º e a máxima 30º. Em relação á umidade do ar, a cidade segue apresentando umidade relativa do ar alta: 70% a mínima e 95% a máxima, já que as pancadas de chuva continuarão a cair ao longo do dia e durante à noite.
Para a Sexta-Feira Santa (20) a previsão é de temperaturas um pouco mais elevadas: mínima de 24º e máxima de 31º. A umidade relativa do ar cai um pouco, de 61 a 93% - o que indica menor quantidade de chuvas na região.
Entretanto, segue nublado e o sol encoberto durante todo o dia.
Para MS
Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos do Governo do Estado (Cemtec), o tempo será chuvoso em todo o Mato Grosso do Sul
Na região Pantaneira, o sol poderá aparecer entre muitas nuvens e com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Nas demais áreas, sol e pancadas de chuvas com trovoadas a partir da tarde. Confira a temperatura prevista para algumas cidades:
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