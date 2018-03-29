Clima segue mais ameno durante Semana Santa, diz Inmet

Nesta manhã (29) o Instituto Nacional de Meteorologia divulgou boletim sobre a previsão do clima para Aquidauana e região. Hoje, a mínima é de 22º e a máxima 30º. Em relação á umidade do ar, a cidade segue apresentando umidade relativa do ar alta: 70% a mínima e 95% a máxima, já que as pancadas de chuva continuarão a cair ao longo do dia e durante à noite.

Para a Sexta-Feira Santa (20) a previsão é de temperaturas um pouco mais elevadas: mínima de 24º e máxima de 31º. A umidade relativa do ar cai um pouco, de 61 a 93% - o que indica menor quantidade de chuvas na região.