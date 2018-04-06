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Servidores aposentados de Aquidauana e Anastácio serão homenageados pelo governador

Diploma de Mérito Funcional será entregue a servidores que se aposentaram de dezembro a março

Vanessa Ricarte

Publicado em 06/04/2018 às 09:12

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O Governo do Estado realiza, na próxima segunda-feira (9), cerimônia de entrega do Diploma de Reconhecimento de Mérito Funcional para 520 servidores aposentados - destes, 20 são de Aquidauana e dois do município de Anastácio. A honraria será concedida a servidores de 64 municípios do poder executivo estadual que se aposentaram no período de dezembro (2017) a março (2018).

São eles: Água Boa/Rochedo (2), Água Clara (3), Amambai (6), Anastácio (2), Anaurilândia (1), Angélica (1), Antônio João (2), Aparecida do Taboado (6), Aquidauana (20), Aral Moreira (2), Bandeirantes (1), Bataguassu (10), Batayporã (4), Bela Vista (3), Bodoquena (1), Bonito (2), Brasilândia (3), Caarapó (1), Camapuã (3), Campo Grande (233), Caracol (2), Cassilândia (6), Chapadão do Sul (3), Corguinho (3), Coronel Sapucaia (2), Corumbá (18), Costa Rica (2), Coxim (6), Deodápolis (1), Dois Irmãos do Buriti (4), Dourados (39), Eldorado (2), Fátima do Sul (3), Glória de Dourados (3), Iguatemi (2), Inocência (1), Ipezal/Angélica (1), Itaporã (2), Itaquiraí (2), Ivinhema (5), Jardim (5), Jateí (5), Ladário (3), Maracaju (4), Miranda (1), Mundo Novo (4), Naviraí (12), Nioaque (2), Nova Alvorada Do Sul (1), Nova Andradina (13), Novo Horizonte Do Sul (2), Paranaíba (9), Paranhos (1), Ponta Porã (11), Porto Murtinho (1), Rio Negro (1), Rochedo (1), Santa Rita Do Pardo (2), São Gabriel Do Oeste (6), São Pedro/Inocência (1), Tacuru (3), Terenos (1), Três Lagoas (17) e Vicentina (1).

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O evento terá início às 14h30 no Salão de Exposições Loyde Bonfim de Andrade, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande. Além das homenagens, a solenidade contará com apresentações culturais e sorteio de prêmios. Para informações entre em contato com a Superintendência de Gestão da Vida Funcional (Sugesf) pelo telefone (67) 3318-1417.

Mérito Funcional

Instituído em 2015 por meio do Decreto n° 14.182, o Diploma de Mérito Funcional tem objetivo de reconhecer e valorizar os colaboradores que dedicaram anos de trabalho ao serviço público e ao desenvolvimento do Estado. Desde sua criação, oito edições da solenidade já foram realizadas e 4.947 servidores homenageados.

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