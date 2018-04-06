Servidores aposentados de Aquidauana e Anastácio serão homenageados pelo governador

O Governo do Estado realiza, na próxima segunda-feira (9), cerimônia de entrega do Diploma de Reconhecimento de Mérito Funcional para 520 servidores aposentados - destes, 20 são de Aquidauana e dois do município de Anastácio. A honraria será concedida a servidores de 64 municípios do poder executivo estadual que se aposentaram no período de dezembro (2017) a março (2018).

São eles: Água Boa/Rochedo (2), Água Clara (3), Amambai (6), Anastácio (2), Anaurilândia (1), Angélica (1), Antônio João (2), Aparecida do Taboado (6), Aquidauana (20), Aral Moreira (2), Bandeirantes (1), Bataguassu (10), Batayporã (4), Bela Vista (3), Bodoquena (1), Bonito (2), Brasilândia (3), Caarapó (1), Camapuã (3), Campo Grande (233), Caracol (2), Cassilândia (6), Chapadão do Sul (3), Corguinho (3), Coronel Sapucaia (2), Corumbá (18), Costa Rica (2), Coxim (6), Deodápolis (1), Dois Irmãos do Buriti (4), Dourados (39), Eldorado (2), Fátima do Sul (3), Glória de Dourados (3), Iguatemi (2), Inocência (1), Ipezal/Angélica (1), Itaporã (2), Itaquiraí (2), Ivinhema (5), Jardim (5), Jateí (5), Ladário (3), Maracaju (4), Miranda (1), Mundo Novo (4), Naviraí (12), Nioaque (2), Nova Alvorada Do Sul (1), Nova Andradina (13), Novo Horizonte Do Sul (2), Paranaíba (9), Paranhos (1), Ponta Porã (11), Porto Murtinho (1), Rio Negro (1), Rochedo (1), Santa Rita Do Pardo (2), São Gabriel Do Oeste (6), São Pedro/Inocência (1), Tacuru (3), Terenos (1), Três Lagoas (17) e Vicentina (1).