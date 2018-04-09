Procon/MS multa loja da Capital por propaganda enganosa de brinquedos

Direitos do consumidor
Estabelecimento anunciou produtos em tabloide que não estavam disponíveis no interior da loja
Uma loja de departamento de Campo Grande foi alvo de fiscalização na últim sexta-feira (6) por fiscais da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS). Durante a ação, foi qual foi constatada a prática de propaganda enganosa.
Conforme explica o superintendente do Procon/MS, Marcelo Salomão, o tabloide de anúncio da loja foi verificado e produtos ali anunciados não foram encontrados nas prateleiras do estabelecimento. “Dos produtos verificados no anúncio impresso, três deles não foram encontrados em exposição e também não estavam em estoque, apesar de estarem anunciados como oferta”, disse.
Por anunciar e não ter os produtos ‘Boneca Bebê Soninho, Massa Playdod Letras, e Números e Camionete Street Ride’, a loja pode sofrer uma multa de até R$ 50 mil. O Procon-MS disponibiliza ainda o número 151 e o Fale Conosco do site aos consumidores para informações e denúncias.
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