Procon/MS multa loja da Capital por propaganda enganosa de brinquedos

Uma loja de departamento de Campo Grande foi alvo de fiscalização na últim sexta-feira (6) por fiscais da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS). Durante a ação, foi qual foi constatada a prática de propaganda enganosa.

Conforme explica o superintendente do Procon/MS, Marcelo Salomão, o tabloide de anúncio da loja foi verificado e produtos ali anunciados não foram encontrados nas prateleiras do estabelecimento. “Dos produtos verificados no anúncio impresso, três deles não foram encontrados em exposição e também não estavam em estoque, apesar de estarem anunciados como oferta”, disse.

Por anunciar e não ter os produtos ‘Boneca Bebê Soninho, Massa Playdod Letras, e Números e Camionete Street Ride’, a loja pode sofrer uma multa de até R$ 50 mil. O Procon-MS disponibiliza ainda o número 151 e o Fale Conosco do site aos consumidores para informações e denúncias.