Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 18:35

Buscar

Últimas notícias
X

Impasse

STF defere recurso da Funai e suspende reintegração em área indígena

Operação com mais de 100 policiais foi cancelada nesta manhã

Vanessa Ricarte

Publicado em 09/04/2018 às 09:58

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu recurso da Fundação Nacional do Índio (Funai) e suspendeu a ordem de reintegração de posse na Terra Indígena Dourados Amambaipegua I, em Caarapó, onde foi assassinado em 2016 o agente de saúde indígena Clodiodi Aquileu e Souza.  Mais de 100 policiais, entre agentes da Polícia Federal e do Batalhão de Choque de Polícia Militar, estavam prontos para iniciar a remoção, mas cancelaram a operação.

A área abriga dois acampamentos do povo Guarani Kaiowá, os quais afirmaram que resistiriam e não sairiam do local, motivo pelo qual temiam retaliação. Os indígenas foram informados no sábado que a reintegração ocorreria nesta manhã e aguardavam análise dos recursos que já estavam com a ministra Cármen Lúcia, do STF, desde dia 9 de março. Antes que houvesse qualquer tensão, a ministra deu parecer à Funai.

Leia Também

• Ônibus da Itinerante trará serviços jurídicos a índios de Aquidauana

• Índios bloqueiam rodovia em Mato Grosso do Sul

Litígio

De acordo com o Conselho Indigenista Missionário (Cimi), as duas áreas que estavam com ordem de despejo para esta segunda-feira são reivindicadas pelos indígenas como seus antigos tekoha, territórios originários dos Kaiowá e Guarani que foram transformados em fazendas ao longo do século 20. Parte da área ocupada já está em processo de demarcação – a Terra Indígena (TI) Dourados-Amambaipegua I, que faz limite com a reserva Tey’i kue, e cujo relatório de identificação e delimitação foi publicado em 2016.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo