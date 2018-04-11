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Coxim

IML é construído por presos com participação de recursos da Justiça

Foram investidos cerca de R$ 80 mil com a construção civil e a aquisição dos equipamentos necessários para a prestação deste serviço

Vanessa Ricarte

Publicado em 11/04/2018 às 11:56

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Ontem (10), foi entregue o novo Instituto Médico Legal (IML) da comarca de Coxim. A obra de construção do instituto foi custeada com recursos de penas alternativas e da venda de madeira apreendida pela justiça. Ao total, foram investidos cerca de R$ 80 mil com a construção civil e a aquisição dos equipamentos necessários para a prestação deste serviço. Presos do regime fechado, com bom comportamento, trabalharam nesta obra.
 
O IML de Coxim funcionava no complexo penitenciário local, entre as unidades dos regimes fechado e semiaberto. As condições estavam em desacordo com a segurança e a com questões sanitárias. 
 
Com isto, a prefeitura local cedeu o espaço de um antigo almoxarifado do Hospital Regional, onde foi construído o novo espaço, pelos presos do regime fechado. Também houve participação da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) na colocação de equipamentos, instalados para uso dos profissionais. 
 
Segundo o Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, supervisor da Coordenadoria das Varas de Execuções Penais de MS (Covep), por ser um serviço relevante, o IML deveria ter uma estrutura adequada para atender a sociedade, o que foi concretizado com esta entrega.
 
A cerimônia de entrega do novo IML da comarca de Coxim, contou com a participação de diversas autoridades, entre as quais o prefeito municipal, juízes da comarca, promotores de justiça, defensores públicos e advogados, assim como representantes da Sejusp e a delegada presidente do Conselho de Segurança, sendo que esta teve atuação relevante na concretização desta obra.
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