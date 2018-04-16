Prazo para pagar licenciamento de veículos com placas final 1 e 2 encerra dia 30

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) alerta que o dia 30 deste de mês é o último dia para o pagamento do licenciamento de veículos com placas final 1 e 2. Segundo divulgado pelo órgão, para licenciar, basta o proprietário do veículo emitir a guia em qualquer posto do Detran ou pelo site www.detran.ms.gov.br. Há possibilidade de efetuar o pagamento nas agências do órgão ou nos bancos conveniados.

Além disso, no dia 30 de abril também é o vencimento da 4ª parcela do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2018 para os condutores que optaram pelo parcelamento do tributo.