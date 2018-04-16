Prazo para pagar licenciamento de veículos com placas final 1 e 2 encerra dia 30

Imposto
Uma das opções de pagamento é gerar a guia pelo site do Detran-MS
O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) alerta que o dia 30 deste de mês é o último dia para o pagamento do licenciamento de veículos com placas final 1 e 2. Segundo divulgado pelo órgão, para licenciar, basta o proprietário do veículo emitir a guia em qualquer posto do Detran ou pelo site www.detran.ms.gov.br. Há possibilidade de efetuar o pagamento nas agências do órgão ou nos bancos conveniados.
Além disso, no dia 30 de abril também é o vencimento da 4ª parcela do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2018 para os condutores que optaram pelo parcelamento do tributo.
Facilidade
Desde o dia 02 deste mês não é mais preciso ir ao Detran para comunicar a venda de veículo. O procedimento pode ser feito em cartórios, devido a termo de Cooperação Técnica entre o Detran-MS, Anoreg-MS (Associação de Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso do Sul) e CNB-MS (Colégio Notarial do Brasil).
A alternativa, no entanto, terá custo ao usuário, de R$ 40,00. No Detran-MS, o procedimento não é cobrado, mas o recibo de venda deve estar assinado e autenticado pelo vendedor e comprador.
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