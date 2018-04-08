Motorista é preso com CNH falsa e diz ter comprado de funcionário do Detran

Um motorista de 26 anos foi preso na noite deste sábado (7) após ser flagrado com uma CNH (Carteira Nacional de Habilitação) falsa em Campo Grande. O suspeito - proprietário de uma empresa de calhas - foi abordado durante uma blitz na Avenida Fábio Zahran e confessou ter comprado o documento de um suposto funcionário do Detran - MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).

Conforme o boletim de ocorrência, foi durante uma blitz - em operação da lei seca - que equipes do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito abordaram Ider da Silva. Aos policiais, o suspeito entregou a CNH, mas o número de registro do documento não foi encontrado nos sistemas do Sigo (Sistema Integrado de Gestão Operacional) e da SGI (Superintendência de Gestão da Informação).

Diante da situação, o suspeito confessou que à CNH era falsa. Ele detalhou aos policiais que comprou o documento falso de um suposto funcionário do Detran-MS, que havia conhecido através de um amigo.

Em troca da habilitação, o motorista alegou ter feito à instalação de calhas na casa do falsificador, um serviço no valor de R$ 2 mil. Ele contou ainda que o suspeito tinha cerca de 45 anos e afirmou fazer à falsificação de documentos à bastante tempo. O rapaz foi preso em flagrante por falsificação e foi levado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Piratininga.