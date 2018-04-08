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Motorista é preso com CNH falsa e diz ter comprado de funcionário do Detran

O suspeito foi parado em uma blitz e contou ter adquirido o documento falso em troca da instalação de calhas

Renan Nucci

Publicado em 08/04/2018 às 10:14

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Um motorista de 26 anos foi preso na noite deste sábado (7) após ser flagrado com uma CNH (Carteira Nacional de Habilitação) falsa em Campo Grande. O suspeito - proprietário de uma empresa de calhas - foi abordado durante uma blitz na Avenida Fábio Zahran e confessou ter comprado o documento de um suposto funcionário do Detran - MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).

Conforme o boletim de ocorrência, foi durante uma blitz - em operação da lei seca - que equipes do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito abordaram Ider da Silva. Aos policiais, o suspeito entregou a CNH, mas o número de registro do documento não foi encontrado nos sistemas do Sigo (Sistema Integrado de Gestão Operacional) e da SGI (Superintendência de Gestão da Informação).

Diante da situação, o suspeito confessou que à CNH era falsa. Ele detalhou aos policiais que comprou o documento falso de um suposto funcionário do Detran-MS, que havia conhecido através de um amigo.

Em troca da habilitação, o motorista alegou ter feito à instalação de calhas na casa do falsificador, um serviço no valor de R$ 2 mil. Ele contou ainda que o suspeito tinha cerca de 45 anos e afirmou fazer à falsificação de documentos à bastante tempo. O rapaz foi preso em flagrante por falsificação e foi levado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Piratininga.

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