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Trânsito

Documento de veículos com placa 1 e 2 não será emitido na segunda-feira, informa Detran

O licenciamento das placas final 1 e 2 pode ser pago até segunda-feira (30)

Vanessa Ricarte

Publicado em 27/04/2018 às 13:06

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O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) emitiu nota nesta sexta-feira (27) para informar que o licenciamento das placas final 1 e 2 pode ser pago até segunda-feira (30), porém o documento obrigatório (CRLV) não poderá ser emitido no dia 30 de abril, devido ao ponto facultativo.

A orientação é para que os cidadãos, que necessitarem do documento, emitam o CRLV ainda nesta sexta-feira (27).

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Aqueles que desejarem, podem emitir o documento obrigatório a partir de quarta-feira (2), data em que as agências retornam o atendimento ao público, entretanto, a guia deve ser paga, normalmente, até o dia 30 de abril.

Para licenciar, o proprietário do veículo pode emitir a guia em qualquer agência do Detran-MS ou pelo site. Há possibilidade de efetuar o pagamento nas agências do órgão ou nos bancos conveniados.

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