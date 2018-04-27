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Prefeitura de Aquidauana terá ponto facultativo no dia 30

Já a Prefeitura de Anastácio informa que terá expediente normal na próxima segunda-feira

Vanessa Ricarte

Publicado em 27/04/2018 às 09:13

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Na segunda-feira (30) que antecede o feriado do Dia do Trabalhador (1), a Prefeitura de Aquidauana informou que as secretarias e órgãos vinculados ao Poder Público Municipal terão ponto facultativo. O atendimento retorna na próxima quarta-feira (2).

Já conforme a Prefeitura de Anastácio, haverá expediente normal de trabalho na próxima segunda-feira (30), suspendendo os serviços no feriado (1) e retornando na quarta.

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O Detran-MS informou que também terá ponto facultativo na segunda-feira. O atendimento ao público volta ao normal na quarta-feira (02).

Órgãos do Judiciário também param as atividades no início da próxima semana. Em nota, o Tribunal de Justiça do Estado (TJMS) informou que o plantão judiciário funcionará normalmente para os casos considerados urgentes como: mandados de segurança, habeas corpus, requerimento de realização de corpo de delito, ação cautelar de busca e apreensão e aqueles que exijam providência imediata.

As lotéricas informam que no dia 1º de maio não haverá o sorteio de nenhuma loteria. Sendo assim, também não abrirão.

Quanto aos bancos, as agências funcionam na segunda-feira e fecham na terça, dia 1º.

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