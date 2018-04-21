Sábado de feriado nublado com possibilidade de chuvas em Aquidauana

Previsão do tempo
Feriado de Tiradentes têm clima mais ameno e céu encoberto de manhã à noite
Neste sábado (21), feriado nacional em todo o Brasil, o clima deve ser ameno com pancadas de chuva isoladas ao longo do dia. É o que prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para Aquidauana e região.
A temperatura mínima para hoje é de 21 graus e a máxima 32 graus Celsius., com céu nublado e parcialmente nublado pela manhã, tarde e noite. Chuvas com trovoadas podem ocorrer ao longo do dia. A umidade mínima prevista é de 95% e a máxima 55%.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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