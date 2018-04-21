Sábado de feriado nublado com possibilidade de chuvas em Aquidauana

Neste sábado (21), feriado nacional em todo o Brasil, o clima deve ser ameno com pancadas de chuva isoladas ao longo do dia. É o que prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para Aquidauana e região.

A temperatura mínima para hoje é de 21 graus e a máxima 32 graus Celsius., com céu nublado e parcialmente nublado pela manhã, tarde e noite. Chuvas com trovoadas podem ocorrer ao longo do dia. A umidade mínima prevista é de 95% e a máxima 55%.