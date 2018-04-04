Céu nublado e previsão de chuva marcam o boletim meteorológico desta quarta-feira

As informações meteorológicas desta quarta-feira (04) não são animadoras, principalmente para a Defesa Civil de Aquidauana, que, nos últimos tempos, vem enfrentando situações emergenciais no município.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia permanecerá nublado em todos os períodos, mas há possibilidades de fortes pancadas de chuva em áreas isoladas, principalmente durante a manhã.

A temperatura mínima prevista para o dia é de 20ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 32ºC.