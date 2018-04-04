Céu nublado e previsão de chuva marcam o boletim meteorológico desta quarta-feira

Previsão do Tempo
Informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
As informações meteorológicas desta quarta-feira (04) não são animadoras, principalmente para a Defesa Civil de Aquidauana, que, nos últimos tempos, vem enfrentando situações emergenciais no município.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia permanecerá nublado em todos os períodos, mas há possibilidades de fortes pancadas de chuva em áreas isoladas, principalmente durante a manhã.
A temperatura mínima prevista para o dia é de 20ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 32ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS