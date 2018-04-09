Céu aberto e sem previsão de chuvas em Aquidauana

Clima
Tempo segue firme e ensolarado ao longo do dia
O Inmet – Instituto Nacional de Meteorologia – divulgou o boletim sobre as condições climáticas desta segunda-feira (9) em Aquidauana. De acordo com a previsão do tempo, a cidade terá céu claro durante toda a manhã e parcialmente nublado à tarde e à noite. Mínima de 19 graus e máxima de 33 graus Celsius.
A falta de nuvens indica que não haverá previsão de chuvas para hoje. A umidade relativa do ar mínima será de 35% e máxima de 75%.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS