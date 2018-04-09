Céu aberto e sem previsão de chuvas em Aquidauana

O Inmet – Instituto Nacional de Meteorologia – divulgou o boletim sobre as condições climáticas desta segunda-feira (9) em Aquidauana. De acordo com a previsão do tempo, a cidade terá céu claro durante toda a manhã e parcialmente nublado à tarde e à noite. Mínima de 19 graus e máxima de 33 graus Celsius.

A falta de nuvens indica que não haverá previsão de chuvas para hoje. A umidade relativa do ar mínima será de 35% e máxima de 75%.