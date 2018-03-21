Pancadas de chuva e trovoadas tomam conta da previsão do tempo para Aquidauana

O município de Aquidauana deverá ser atingido por pancadas de chuva e trovoadas durante toda esta quarta-feira (21).

De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade terá o céu nublado durante toda a manhã, com chuva em áreas isoladas. Durante a tarde e com a chegada da noite, as possibilidades de trovoadas aumentam e a população deverá ficar alerta quanto a isso.

A temperatura mínima prevista é de 24ºC e, a máxima, de 33ºC.