Pancadas de chuva e trovoadas tomam conta da previsão do tempo para Aquidauana

Meteorologia
Dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
O município de Aquidauana deverá ser atingido por pancadas de chuva e trovoadas durante toda esta quarta-feira (21).
De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade terá o céu nublado durante toda a manhã, com chuva em áreas isoladas. Durante a tarde e com a chegada da noite, as possibilidades de trovoadas aumentam e a população deverá ficar alerta quanto a isso.
A temperatura mínima prevista é de 24ºC e, a máxima, de 33ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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