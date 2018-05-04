Fiscais da Sefaz apreendem caminhão com gado irregular e recuperam R$ 23 mil ao tesouro estadual

Os fiscais tributários da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), lotados no Posto Fiscal de Jupiá, localizado em Três Lagoas, recuperaram R$ 23 mil ao tesouro estadual. Em fiscalização de rotina, no desvio do posto que fica na nova ponte do município, eles flagraram durante a madrugada, por volta de 2h30, uma carreta transportando 90 cabeças de gado.

Ao abordarem o veículo, os fiscais observaram que a documentação estava irregular e não poderia acobertar a operação com a referida mercadoria. O caminhão foi conduzido ao Posto Fiscal Jupiá, onde foram lavrados os documentos necessários.

De acordo com o coordenador da Fiscalização de Mercadorias em Trânsito, Marcelo Monteiro, o desvio tem sido objeto de constantes fiscalizações e é utilizado como forma de sonegar impostos ao permitir a fuga ao Posto Fiscal.