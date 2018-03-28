PMA realiza Operação Semana Santa para intensificar fiscalização nos rios de MS

De acordo com a PMA, a corporação realizou patrulha nos rios na última semana, visto que algumas pessoas pescam na semana anterior para consumir o pescado durante as festividades. A ação também teve o intuito de verificar a localização dos cardumes em vários rios, no sentido de planejar a operação.

A partir desta quarta-feira (28) a Polícia Militar Ambiental deverá aumentar a fiscalização de pescadores junto aos rios do estado para coibir a pesca predatória que, costumeiramente, dispara durante as comemorações da Semana Santa, em razão do feriado e dos possíveis pontos facultativos que normalmente são decretados pelo Estado e por alguns municípios na quinta-feira (29).

Foram presos quatro pescadores por pesca ilegal, barcos, motores de popa e petrechos de pesca ilegal foram apreendidos. Além disso, mais importante como prevenção foi a apreensão de 2.700 metros de redes de pesca (apetrechos proibidos). O objetivo também foi localizar os principais cardumes que precisam ser monitorados durante a Operação, pois onde eles estão haverá, consequentemente, mais pescadores.

Equipes da PMA estarão itinerantes, em áreas mais críticas, fiscalizando todos os tipos de crimes e infrações ambientais. O Posto Avançado, localizado na Cachoeira do Sossego, no rio Aquidauana, em Rochedo (MS), montado durante a Piracema, e que tem permanecido funcionando há sete anos, em razão do alto índice de pesca predatória na região, também será reforçado.

Multas e prisões – O comando da Polícia Militar Ambiental alerta às pessoas para que utilizem os recursos naturais dentro do que permite a legislação, pois as penalidades administrativas e criminais são pesadas. As multas podem chegar a R$ 50 milhões e as penas criminais, até cinco anos de reclusão.