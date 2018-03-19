PMA resgata jacaré que estava dentro do Estádio Noroeste

Resgate Animal
Um fato inusitado aconteceu na manhã desta segunda-feira (19) no Estádio Mário Pinto, o Noroeste, que fica na Rua Assis Ribeiro no Bairro Alto em Aquidauana. Um jacaré de cerca de 1 metro e 20 centímetros foi encontrado por um funcionário que realizava um serviço no local.
O trator da Prefeitura estava fazendo limpeza do Estádio, o tratorista viu o mato se mexendo e foi ver o que era. Para surpresa do funcionário o que estava se movimentando por ali era um jacaré. Imediatamente o tratorista avisou o zelador do local que acionou Policia Militar Ambiental. A PMA se deslocou até o Estádio, resgatou o animal e irá soltá-lo em uma lagoa na BR 419.
A PMA suspeita que o jacaré deva ter entrado no local pelos canos ou até mesmo vindo com a água da enchente do Córrego João Dias.
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