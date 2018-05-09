Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 18:54

Buscar

Últimas notícias
X

Posse

Des. Carlos Eduardo Contar assume a presidência da 2ª Seção Criminal

O Des. Carlos Eduardo Contar, que assume no lugar do Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques

Vanessa Ricarte

Publicado em 09/05/2018 às 14:44

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Para a sessão de julgamento da 2ª Seção Criminal, realizada na manhã desta quarta-feira (9), estavam pautados 49 processos e uma nova presidência. A partir de agora quem conduzirá os trabalhos do órgão julgador é o Des. Carlos Eduardo Contar, que assume no lugar do Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques. 
 
No ato de transmissão do cargo, o antigo presidente agradeceu aos integrantes da Seção e disse que sem o empenho de todos, a maestria dos trabalhos efetuados durante o ano em que respondeu pelo colegiado não teria sido o mesmo.
 
Fazem parte da 2ª Seção Criminal o Des. Manoel Mendes Carli, Des. Francisco Gerardo de Sousa, substituído pelo juiz Waldir Marques, Des. Jairo Roberto de Quadros e o Des. Geraldo de Almeida Santiago. Todos os magistrados parabenizaram o Des. Contar pela conquista.
 
As sessões do órgão julgador são realizadas toda a segunda quarta-feira do mês, às 9 horas.
Leia Também

• Inscrições para seleção de estágio no TJMS terminam quinta-feira

• TJMS nega recurso a condenado por estupro de vulnerável

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo