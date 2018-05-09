Des. Carlos Eduardo Contar assume a presidência da 2ª Seção Criminal

Para a sessão de julgamento da 2ª Seção Criminal, realizada na manhã desta quarta-feira (9), estavam pautados 49 processos e uma nova presidência. A partir de agora quem conduzirá os trabalhos do órgão julgador é o Des. Carlos Eduardo Contar, que assume no lugar do Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques.

No ato de transmissão do cargo, o antigo presidente agradeceu aos integrantes da Seção e disse que sem o empenho de todos, a maestria dos trabalhos efetuados durante o ano em que respondeu pelo colegiado não teria sido o mesmo.

Fazem parte da 2ª Seção Criminal o Des. Manoel Mendes Carli, Des. Francisco Gerardo de Sousa, substituído pelo juiz Waldir Marques, Des. Jairo Roberto de Quadros e o Des. Geraldo de Almeida Santiago. Todos os magistrados parabenizaram o Des. Contar pela conquista.

As sessões do órgão julgador são realizadas toda a segunda quarta-feira do mês, às 9 horas.