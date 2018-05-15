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Maio Amarelo

Ministério Público de MS lança campanha “Trânsito e Saúde Pública”

Cerca de 500 acidentes ao mês estão relacionados com o trânsito, em consequência, superlota postos da saúde pública

Vanessa Ricarte

Publicado em 15/05/2018 às 08:16

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Trânsito e saúde pública são temas de campanha lançada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, nesta terça-feira (15), no auditório da instituição, localizado na rua da Paz, ao lado no prédio do Fórum em Campo Grande.

A campanha será lançada pelo Centro de Apoio Operacional da Promotorias de Justiça dos Direitos Constitucionais do Cidadão e dos Direitos Humanos do MPMS coordenado pelo Procurador de Justiça Francisco Neves Júnior e conta com a parceria e participação da Promotora de Justiça da Saúde Pública Filomena Depolito Fluminhan, em alusão ao mês do “Maio Amarelo”.

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Segundo fonte da Agência de Trânsito, da Secretaria de Saúde do Município e da Santa Casa de Campo Grande, cerca de 500 acidentes ao mês estão relacionados com o trânsito, e, na saúde pública, todo mundo paga o preço da imprudência. 

A violência no trânsito tem atingido proporções alarmantes e causado, além de crescentes números de mortes, feridos graves que acabam superlotando as unidades de saúde 24 horas e hospitais públicos, impactando negativamente na falta de vagas em leitos para o atendimento das situações de cirurgias e atendimentos ambulatoriais eletivos.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul busca com essa campanha trazer a reflexão a essa situação de saúde pública de envolve todos.

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