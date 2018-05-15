Ministério Público de MS lança campanha “Trânsito e Saúde Pública”

A campanha será lançada pelo Centro de Apoio Operacional da Promotorias de Justiça dos Direitos Constitucionais do Cidadão e dos Direitos Humanos do MPMS coordenado pelo Procurador de Justiça Francisco Neves Júnior e conta com a parceria e participação da Promotora de Justiça da Saúde Pública Filomena Depolito Fluminhan, em alusão ao mês do “Maio Amarelo”.

Trânsito e saúde pública são temas de campanha lançada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, nesta terça-feira (15), no auditório da instituição, localizado na rua da Paz, ao lado no prédio do Fórum em Campo Grande.

Segundo fonte da Agência de Trânsito, da Secretaria de Saúde do Município e da Santa Casa de Campo Grande, cerca de 500 acidentes ao mês estão relacionados com o trânsito, e, na saúde pública, todo mundo paga o preço da imprudência.

A violência no trânsito tem atingido proporções alarmantes e causado, além de crescentes números de mortes, feridos graves que acabam superlotando as unidades de saúde 24 horas e hospitais públicos, impactando negativamente na falta de vagas em leitos para o atendimento das situações de cirurgias e atendimentos ambulatoriais eletivos.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul busca com essa campanha trazer a reflexão a essa situação de saúde pública de envolve todos.