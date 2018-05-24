Avião da Força Aérea Brasileira cai no Rio; pilotos conseguem ejetar

Susto
A pane ocorreu depois de o avião decolar da Ala 12 da Base Aérea de Santa Cruz, por volta das 7h40
Um avião F5 da Força Aérea Brasileira (FAB) sofreu uma pane e caiu na manhã de hoje (24) na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Segundo a Aeronáutica, os pilotos conseguiram ejetar da aeronave antes da queda.
De acordo com a Aeronáutica, a pane ocorreu depois de o avião decolar da Ala 12 da Base Aérea de Santa Cruz, por volta das 7h40.
A PRF informou que a aeronave caiu nas proximidades da Rodovia Rio-Santos (BR-101), próximo à Cidade das Crianças, mas não chegou a atingir a rodovia.
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