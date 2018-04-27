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Tráfico

Avião interceptado pela FAB no Pantanal estava carregado com 500kg de drogas

Cerca de 500 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos pela Polícia Federal

Vanessa Ricarte

Publicado em 27/04/2018 às 08:09

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Na última quarta-feira (25) em Corumbá, a Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou, por volta das 7 horas), uma aeronave que vinha da Bolívia com aproximadamente 500 kg de pasta base de cocaína.

Três aeronaves A-29 e um avião-radar E-99 participaram da interceptação que seguiu todas as medidas de policiamento do espaço aéreo, incluindo o tiro de aviso, até chegar na última medida prevista: o tiro de detenção. Segundo a FAB, esta é a segunda vez que esta medida é tomada.

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Após a execução do tiro de detenção, a aeronave, que não tinha plano de voo, fez pouso forçado em um lago localizado na área do Parque Nacional do Pantanal mato-grossense, quando então foi feita a apreensão da carga ilegal da aeronave pela Polícia Federal.

Em comunicado, a FAB informou que também participou da ação com o envio de um helicóptero H-60 Black Hawk e de militares especializados em busca e salvamento. A ação faz parte da Operação Ostium para coibir ilícitos transfronteiriços, na qual atuam em conjunto com a Força Aérea Brasileira, a Polícia Federal e órgãos de segurança pública.

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