Avião interceptado pela FAB no Pantanal estava carregado com 500kg de drogas

Na última quarta-feira (25) em Corumbá, a Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou, por volta das 7 horas), uma aeronave que vinha da Bolívia com aproximadamente 500 kg de pasta base de cocaína.

Três aeronaves A-29 e um avião-radar E-99 participaram da interceptação que seguiu todas as medidas de policiamento do espaço aéreo, incluindo o tiro de aviso, até chegar na última medida prevista: o tiro de detenção. Segundo a FAB, esta é a segunda vez que esta medida é tomada.