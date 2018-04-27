Avião interceptado pela FAB no Pantanal estava carregado com 500kg de drogas

Tráfico
Cerca de 500 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos pela Polícia Federal
Na última quarta-feira (25) em Corumbá, a Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou, por volta das 7 horas), uma aeronave que vinha da Bolívia com aproximadamente 500 kg de pasta base de cocaína.
Três aeronaves A-29 e um avião-radar E-99 participaram da interceptação que seguiu todas as medidas de policiamento do espaço aéreo, incluindo o tiro de aviso, até chegar na última medida prevista: o tiro de detenção. Segundo a FAB, esta é a segunda vez que esta medida é tomada.
Após a execução do tiro de detenção, a aeronave, que não tinha plano de voo, fez pouso forçado em um lago localizado na área do Parque Nacional do Pantanal mato-grossense, quando então foi feita a apreensão da carga ilegal da aeronave pela Polícia Federal.
Em comunicado, a FAB informou que também participou da ação com o envio de um helicóptero H-60 Black Hawk e de militares especializados em busca e salvamento. A ação faz parte da Operação Ostium para coibir ilícitos transfronteiriços, na qual atuam em conjunto com a Força Aérea Brasileira, a Polícia Federal e órgãos de segurança pública.
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